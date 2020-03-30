 

КНДР испытала многозарядную пусковую установку

30.03.2020, 0:01, Новости дня

Пхеньян сообщил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап. Известно, что установка названа "крупногабаритной".

Сутками ранее КНДР произвела очередной ракетный запуск. Неопознанный снаряд был выпущен в сторону Японского моря. Он пролетел около 250 километров и упал, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

22 марта лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях новых тактических ракет.

В конце 2019 года Ким Чен Ын сообщил, что вскоре Северная Корея получит новое стратегическое вооружение.



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