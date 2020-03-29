 

Вера Брежнева взволновала подписчиков глубоким декольте

29.03.2020, 23:53, Разное

Вера Брежнева взволновала фанатов глубоким декольте. Исполнительница показала личный снимок и написала, как проводит время на карантине.
Вере Брежнева, несмотря на свои 38 лет, все еще остается секс-символом российской эстрады, но певица уже около пяти лет не желает сниматься в откровенных фотосессиях, хотя не исключает такую возможность в будущем. На своей странице в Insyagram Вера Брежнева поделилась фотографией, которой взволновала своих подписчиков. На снимке вокалистка в топе бежевого цвета, который впечатляет глубоким декольте.

Откровенный кадр привел в смятение поклонников звезды, которые написали ей огромное количество комментариев, засыпав комплиментами. Многие пользователи социальной сети похвалили красоту Веры Брежневой, а некоторые посчитали, что она увеличила грудь. Нашлись подписчики, которые увидели сходство артистки с топ-моделью Джиджи Хадид.

Под постом певица попросила всех оставаться дома, поделилась страницей, где информирует о «девочкиных делах», а также предложила провести прямой эфир.



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