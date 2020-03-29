 

Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса на Украине

29.03.2020, 23:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса в стране.

«Время осознать, что все это не шутки», – приводит его слова РИА «Новости».

Первый сценарий предусматривает 3–5% «одновременно заболевших» на Украине, второй – 25%, третий – 50%. 

Первый сценарий предполагает, по словам Зеленского, «очень болезненные цифры», но «не катастрофу», а вот второго и третьего украинская «медицинская система не выдержит», передает ТАСС.

Зеленский призвал украинцев «осознать, что карантин это не каникулы», нужно «быть собранными и дисциплинированными, продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без необходимости».

«Тогда мы переживем этот шторм», – сказал президент Украины.

Он заявил, что «коронавирус обязательно пройдет, и впереди будет много работы, чтобы всем вместе строить успешную и процветающую страну».

«Страну 40 (млн), а не 20 млн людей», – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что изменения в государственный бюджет, которые связаны с расходами на борьбу с коронавирусом, не коснутся армии и обороны. На Украине, по его словам, «максимально сократят зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий». При этом он обещал «увеличить выплаты врачам, которые ведут борьбу против коронавируса».

Кроме того, глава государства сообщил, что уроки для учащихся 5–11 классов в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» будут транслироваться по телевидению с 6 апреля, чтобы помочь школьникам с получением знаний в условиях карантина. Как сообщил Зеленский, «40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины». По «сбалансированной программе» будут излагать 11 предметов. Уроки также можно будет посмотреть в Facebook или на YouTube.



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