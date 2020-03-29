Учёные: Заниматься сексом лучше при включённом освещении

29.03.2020, 23:30, Разное

Учёные провели исследование, в ходе которого установили, что заниматься сексом лучше при включённом освещении. По их словам, особенно это актуально в зимний период.

Учёные проанализировали сексуальное влечение мужчин и женщин при разном уровне освещения, и констатировали, для представителей сильного пола имеет весомое значение, какой во время интимной близости в комнате уровень освещения. Сотрудники Университета Сиены выяснили, когда партнёрша перед занятием сексом выключает свет, она понижает шансы на активную выработку мужских гормонов. Чтобы это доказать, специалисты провели опыт, разместив добровольцев в помещения с разным количеством осветительных приборов. Его результат доказал, фактор света имеет важное значение в процессе сексуальных взаимоотношений.

Учёные пояснили, когда житель испытывает нехватку света, организм начинает экономить энергию, отчего прекращает в достаточной мере вырабатывать гормоны, важные для осуществления интимной близости. Подобное чаще всего происходит зимой, но обмануть природу очень легко, для этого всего лишь нужно не гасить в комнате лампу.