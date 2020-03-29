 

Мнение: Коронаинформатор

29.03.2020, 23:20, Разное

Творческий индийский полицейский информировал https://twitter.com/curious_scribe/status/1244232631023099904 наплевавших на карантин граждан шлемом стилизованным под коронавирус.

Масса граждан с прибором положила на ограничительные мероприятия, поэтому конечно коронавирусные шлемы тут совсем не помогут. В Индии пик эпидемии еще только предстоит.

У нас кстати тоже.
Мало объявить "выходной карантин". Надо еще обеспечить его выполнение, а как показывает ситуация, полностью полагаться на сознательность граждан в нашем случае совсем не приходиться.
Даже у нас во дворе сегодня народ вовсю гулял и собирался в группы. Никаких масок, перчаток, дистанции и прочего, о чем заявляют власти.
Пока что все идет по "рекомендации". Отсюда и посредственный результат их выполнения.
А вот за тех, кто сознательно нарушает карантин приехав из-за границы, видимо скоро возьмутся, уже анонсированы уголовные дела за подобное. В Питере на одного деятеля сбежавшего из карантина уже открыли уголовное дело по 236-й статье УК РФ (до 5 лет тюрьмы).

PS. Попы наконец то призвали не посещать храмы. Видимо охреневших до полной бессознательности церковников проинформировали, что если буровить на карантинные меры властей (как это было в Питере), то это плохо закончится, и не только для заразившихся верующих.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Мнение: Цифры и факты

10.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что поездка в Италию являлась для нее знаковой

15.05 / Кофе не летний напиток, считают ученые

22.03 / Мнение: По коронавирусу, огонь!

21.03 / «Я доверила любимому мужчине и мужу свою жизнь»: Катерина Кейру рассказала историю своего брака

23.03 / В Китае почти 90% пациентов излечились от коронавируса

28.03 / Huawei добавила Huawei P40 поддержку беспроводной зарядки за счет чехла

18.02 / АвтоВАЗ начал производство кроссовера Lada XRAY Cross Instinc

05.02 / В России ожидают скачок цен на смартфоны

10.03 / Названы 5 малоизвестных примеров применения уксуса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска