Мнение: Коронаинформатор

29.03.2020, 23:20, Разное

Творческий индийский полицейский информировал https://twitter.com/curious_scribe/status/1244232631023099904 наплевавших на карантин граждан шлемом стилизованным под коронавирус.

Масса граждан с прибором положила на ограничительные мероприятия, поэтому конечно коронавирусные шлемы тут совсем не помогут. В Индии пик эпидемии еще только предстоит.

У нас кстати тоже.

Мало объявить "выходной карантин". Надо еще обеспечить его выполнение, а как показывает ситуация, полностью полагаться на сознательность граждан в нашем случае совсем не приходиться.

Даже у нас во дворе сегодня народ вовсю гулял и собирался в группы. Никаких масок, перчаток, дистанции и прочего, о чем заявляют власти.

Пока что все идет по "рекомендации". Отсюда и посредственный результат их выполнения.

А вот за тех, кто сознательно нарушает карантин приехав из-за границы, видимо скоро возьмутся, уже анонсированы уголовные дела за подобное. В Питере на одного деятеля сбежавшего из карантина уже открыли уголовное дело по 236-й статье УК РФ (до 5 лет тюрьмы).

PS. Попы наконец то призвали не посещать храмы. Видимо охреневших до полной бессознательности церковников проинформировали, что если буровить на карантинные меры властей (как это было в Питере), то это плохо закончится, и не только для заразившихся верующих.