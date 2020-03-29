 

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за пандемии

29.03.2020, 23:18, Разное

Патриарх Кирилл обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения богослужений на фоне распространения в РФ коронавирусной инфекции. Как передает агентство РИА Новости, о необходимости соблюдать санитарные предписания предстоятель РПЦ пояснил на проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской […] И без посещения храма можно спастись», — пояснил Патриарх, напомнив, что Церковь велит соблюдать все указания санитарных служб.

В качестве обоснования своих рекомендаций предстоятель напомнил историю святой, которая прожила 47 лет в пустыни в полном уединении.

Как отмечают «МБХ медиа», на воскресной литургии вместе с Патриархом сегодня молились порядка 150 верующих. Больше половины из них пришли в масках и держали дистанцию между собой.

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Источник: Новая газета



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