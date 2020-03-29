“Маску надеть? Намордник надень!” Тищенко и Куницкий поругались на заседании фракции

29.03.2020, 23:15, Новости дня

Депутаты от “Слуги народа” Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили перепалку во время заседания фракции. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канале Hot News.

Причиной ссоры стал пост в Telegram-канале Темный рыцарь. Тищенко обвинил Куницкого в том, что он опубликовал на этом канале фотографию с заседания фракции.

“В “Темном рыцаре ” ты только что выставил пост. Лично ты”, – заявил Тищенко Куницкому.

“Молодец, дедуктивный метод просто отличный. Включи голову. Прекрати кричать. Ты, что думаешь, ты самый умный”, – ответил Куницкий Тищенко.

Перепалка депутатов продолжалась еще пару минут, после чего Тищенко предложил Куницком надеть маску, на что тот ответил “намордник надень”.

ВИДЕОВидео: Hot News / YouTube

Позже Тищенко прокоментировал ситуацию главреду издания Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, о чем последний написал в Facebook.

“У фракции была намечена встреча с премьер-министром [Денисом Шмыгалем] и кандидатами в министры. И вот мне депутаты сбрасывают видео и фото из зала с канала “Темный рыцарь”, и запись – собралось всего двадцать депутатов, нет людей. И сделал фото – “премьер-министр стоит раком перед “слугой народа”, сфотографировал Шмыгаля”, – рассказал Тищенко.

По его словам, фото было сделано с того места, где сидел один Куницкий.

“Я сел рядом с ним, и говорю ему: “Ты подлец, ты предатель! Ты обманул наши договоренности. Ты специально хочешь показать, что депутатов нет на собрании, что не надо приходить на заседание парламента и голосовать за законы, чтобы спасти страну от дефолта!”, – добавил он.

Тищенко заявил, что это была “сознательная провокация для срыва голосования”. Он также добавил, что несмотря на каратнтин на встречу приехало более 120 депутатов.

"Слуга народа" Николай Тищенко: "Я разоблачил депутата Александра Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и… Posted by Юрий Бутусов on Pühapäev, 29. märts 2020