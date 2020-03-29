Зеленский заявил, что Украине угрожает дефолт

29.03.2020, 23:15, Новости дня

Украина может оказаться в условиях дефолта, заявил 29 марта президент Владимир Зеленский. Стенограмму его видеообращения к украинцам опубликовал сайт главы государства.

“Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее $10 млрд. Это нужно для стабилизации экономики страны и преодоления кризиса. Иначе – второй путь. Это провал этих законов. После – упадок экономики и даже угроза дефолта”, – сказал он.

Президент отметил, что законопроекты будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании 30 марта.

“Последние недели Офис президента и Кабинет Министров делали все, что от нас зависело. И мы сделали это, мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы”, – подчеркнул Зеленский.

По состоянию на 22.00 воскресенья, 29 марта, в Украине подтверждено 475 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксировано 10 летальных исходов.

Источник издания “ГОРДОН” в аппарате Рады рассказал, что среди главных вопросов сессии – пересмотр бюджета и создание стабилизационного фонда. Рынок земли обсуждаться не будет.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о завершении предварительной подготовки изменений в госбюджет на 2020 год. “Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру, развитие, культуру и образование сохранены”, – отметил премьер. Он также сообщил, что предлагается временно снизить зарплаты топ-чиновникам.