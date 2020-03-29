В Украине подтверждено 475 случаев коронавируса – Минздрав

29.03.2020, 23:15, Новости дня

По состоянию на вечер 29 марта в Украине подтверждено 475 случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от коронавируса в Украине, шесть человек вылечились.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией.

Підтверджено 475 випадків COVID-19(станом на 22:00, 29 березня)За результатами досліджень вірусологічної… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 29. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 704 тыс. человек. Число жертв составило 32 137, вылечилось почти 146 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Этим утром в Украине было подтверждено 418 случаев заболевания. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.