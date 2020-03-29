Вирусологи: COVID-19 мог существовать десятилетия, прежде чем начал убивать

29.03.2020, 23:09, Разное

Вирусологи продолжают изучать COVID-19, познавая природу происхождения вируса и его развитие. По их мнению, он мог существовать десятилетия, прежде чем начал убивать.

В настоящий момент эпидемия коронавируса достигла в мире своих пиковых значений. Для этого недугу понадобилось лишь 3-4 месяца, но исследователи из Австралии, Великобритании и США считают, что его история развития существенно продолжительнее. Вероятно, COVID-19 появился не одно десятилетие назад и на протяжении всего времени до того, как стал опасен для человека, мутировал. По мнению специалистов, болезнь уже давно научилась передаваться от животных к людям, но на определённом этапе не представляла вреда, и лишь недавно в её развитии наступил переломный момент, после которого инфекция начала приводить, нередко, к смертельно опасным последствиям.

Особенностью недуга является его способность к мутации в теле человека, хотя при воздействии на представителей фауны подобного пока не происходило. Данные выводы поддерживает и директор Национального института здравоохранения США. Фрэнсис Коллинз убеждён, заболевание эволюционировало на протяжении многих лет, прежде, чем научилось передаваться от людей к людям и подрывать их здоровье.

При этом имеются и другие версии появления COVID-19. Следуя одной из них, вирус имеет искусственное происхождение. Его разработали специалисты из США, проводя эксперименты по усилению функций патогенов. Эту работу они выполняли вопреки введённому запрету на финансирование таких проектов. Не исключено, считают приверженцы данной теории, в опытах принимали участие и биологи из города Ухань, пишет NEWS.ru.