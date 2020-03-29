 

Вирусологи: COVID-19 мог существовать десятилетия, прежде чем начал убивать

29.03.2020, 23:09, Разное

Вирусологи продолжают изучать COVID-19, познавая природу происхождения вируса и его развитие. По их мнению, он мог существовать десятилетия, прежде чем начал убивать.
В настоящий момент эпидемия коронавируса достигла в мире своих пиковых значений. Для этого недугу понадобилось лишь 3-4 месяца, но исследователи из Австралии, Великобритании и США считают, что его история развития существенно продолжительнее. Вероятно, COVID-19 появился не одно десятилетие назад и на протяжении всего времени до того, как стал опасен для человека, мутировал. По мнению специалистов, болезнь уже давно научилась передаваться от животных к людям, но на определённом этапе не представляла вреда, и лишь недавно в её развитии наступил переломный момент, после которого инфекция начала приводить, нередко, к смертельно опасным последствиям.

Особенностью недуга является его способность к мутации в теле человека, хотя при воздействии на представителей фауны подобного пока не происходило. Данные выводы поддерживает и директор Национального института здравоохранения США. Фрэнсис Коллинз убеждён, заболевание эволюционировало на протяжении многих лет, прежде, чем научилось передаваться от людей к людям и подрывать их здоровье.

При этом имеются и другие версии появления COVID-19. Следуя одной из них, вирус имеет искусственное происхождение. Его разработали специалисты из США, проводя эксперименты по усилению функций патогенов. Эту работу они выполняли вопреки введённому запрету на финансирование таких проектов. Не исключено, считают приверженцы данной теории, в опытах принимали участие и биологи из города Ухань, пишет NEWS.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Звезда оказалась на краю Млечного Пути из-за «катапультирования» черной дырой

24.03 / Мнение: Война-лайт (глобальная эпидемия)

09.03 / Мнение: Убил лучшего друга намеренно? Не верим! А как отец-судья хранил любимые карабины?!

12.02 / Смартфоны могут вызвать онкологические процессы в щитовидной железе

10.02 / В России после прохождения сертификации у Galaxy Note10 и iPhone 11 разблокируют важную функцию

12.02 / «Билайн» разработал ТВ-приставку для SmartTV

28.03 / Мнение: Маска защитная “Патриот”

20.03 / Мнение: Коротко по Идлибу. 20.03.2020

07.02 / Наука: Может ли искусственный интеллект найти инопланетный?

04.03 / Врачи рассказали, как распознать аппендицит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска