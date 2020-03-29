VOAэкспресс 29 марта 2020
29.03.2020, 23:03, Новости дня
Эскпертиза
Пандемия коронавируса уже привела к серьезным изменениям в мире. Возможно ли, что среди ее последствий окажется усиление автократических режимов, ослабление демократий и снижение популярности международного сотрудничества? Эксперты Фонда Карнеги отметили, что пандемия обострила конфликт между сторонниками более глобализированного мира и националистами. Если первые считают, что для победы над коронавирусом и дальнейшего развития необходимо международное сотрудничество, то вторые подчеркивают важность государственного суверенитета. На фоне действий Китая и России, возникают опасения, что пандемия может способствовать ослаблению либеральных демократий и усилению авторитарных режимов.
Борьба с эпидемией
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предоставляющий Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности право задействовать резервистов для борьбы с эпидемией коронавируса. Речь идет о привлечении около 1 млн человек.
Главный эксперт американского правительства по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи высказал предположение, что в результате пандемии коронавируса может умереть более 100 тысяч американцев. Эксперты считают преждевременным ослабление требований к социальному дистанцированию.
«Социальная дистанция»
Смотрите очередной выпуск домашнего разговорного шоу «Социальная дистанция». Гость программы — сатирик Виктор Шендерович.
Коронавирус: Лос-Анджелес до и после карантина
Cъёмочная группа Русской службы «Голоса Америки» в Калифорнии достала из архивов кадры пирса Санта-Моники, Обсерватории Гриффита и Голливудского бульвара до карантина, и сделала такие же – во время него. Посмотрите, что получилось!
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