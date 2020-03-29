Трамп – о массовой телеаудитории своих брифингов по коронавирусу

29.03.2020, 23:03, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье отметил, что его ежедневные брифинги для прессы, посвященные коронавирусу, собирают миллионную аудиторию. Президент написал в «Твиттере», что средние рейтинги находятся на уровне финала шоу «Холостяк» (The Bachelor).

«Из-за того, что "рейтинги" моих пресс-конференций и т. д. столь высоки, что, согласно [New York Times], сравнимы с финалом "Холостяка" и футбольными матчами по понедельникам, наши псевдоведущие СМИ сходят с ума. "Трампу удается достучаться до слишком большого числа людей – мы должны его остановить", – сказал один сумасшедший. Увидимся в 17 часов!» – написал Трамп в «Твиттере».

Ежедневные брифинги Трампа по коронавирусу собирают на кабельных каналах среднюю аудиторию в 8,5 миллиона зрителей, сообщила 25 марта газета New York Times, ссылаясь на данные аналитической компании Nielsen Holdings.

Ранее Трамп отказался от проведения регулярных брифингов в Белом доме, но вернулся к этой практике в этом месяце, чтобы информировать общественность о деятельности своей рабочей группы по коронавирусу.

New York Times писала, что зрительская аудитория брифингов увеличилась, поскольку люди обеспокоены в связи с вирусом и вынуждены оставаться дома. Брифинг Трампа от 23 марта привлек к себе 12,2 миллиона зрителей основных кабельных каналов, сообщила газета.

Аудитория телеканалов АВС, CBS, NBC и стриминговых сервисов увеличилась на миллионы, но надежные данные имеются только по кабельным новостным каналам.

Телекомпания MSNBC прекратила трансляцию брифинга 23 марта примерно через час после его начала. Позднее она заявила, что «эта информация больше не представляется ценной для важной текущей дискуссии по вопросам общественного здравоохранения».

В ходе брифингов Трамп выступал с неточными заявлениями о мерах, которые его администрация принимает в условиях эпидемии, и принижал значимость предупреждений публичных официальных лиц.

Так, 26 марта Трамп заявил, что «никто никогда не думал», что такая пандемия может произойти в США, хотя представители органов здравоохранения на протяжении нескольких лет предупреждали, что страна не готова к пандемиям.

Трамп и ведущие сотрудники администрации несколько недель принижали значимость эпидемии, которая началась в Китае в декабре, но потом сменили тон в отношении серьезности кризиса в здравоохранении.