 

Мнение: Неправильные перевёртыши.

29.03.2020, 22:54, Разное

Наштамповать дорожные знаки несложно! А вот правильно поставить их так, чтобы они друг другу не противоречили – это немного сложнее! Речь пойдёт о знаках-перевёртышах, запрещающих остановку транспортных средств. То есть, на одном столбе одновременно два знака с разных сторон! Остановка запрещена за этим знаком, то есть, перед знаком можно останавливаться и парковаться, но если посмотреть на знак с обратной стороны, то там тоже можно парковаться, а за знаком – нет. Абсурд получается!

Улица Державина, город Новосибирск, рядом с Полномочным представителем Президента. Один и тот же знак с разных сторон, с одной стороны ещё и парковка.


Это Салтыкова-Щедрина возле Горожанки. Такой же перевёртыш на одном столбе с обеих сторон!

Источник: Достало



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