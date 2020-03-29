Дана Борисова подтвердила новый срыв и отказалась от помощи специалиста

29.03.2020, 22:53, Разное

Дана Борисова подтвердила, что у неё случился новый срыв. При этом телеведущая отказалась от помощи специалистов.

В последнее время зрители начали замечать изменения в поведении и внешнем виде Даны Борисовой. На недавних фотографиях, а также во время прямых эфиров знаменитость была с отёкшим лицом и невнятно говорила. Телеведущая не заставила поклонников долго ждать объяснений. Она пояснила о новом срыве, который, по её мнению, является частью процесса выздоравливания. Знаменитость рассказала, что на протяжении нескольких дней принимает успокоительное.

«Это минимальный срыв», – объясняет Борисова.

Многие поклонники советовали светской львице обратиться за помощью к наркологу Никите Лушникову, который наблюдал за её здоровьем в течении последних двух лет. Однако знаменитость отвергла этот вариант, заявив, что он является для неё абсолютно чужим человеком, который даже не поздравил её с Международным женским днём. Такие комментарии ещё сильнее обеспокоили публику.

Стоит напомнить, что три года назад ведущая проходила курс лечения от наркотической зависимости. Она также страдает от биполярного расстройства.

Ранее Дана Борисова ответила на обвинения в интимной связи с мужем Алёны Кравец.