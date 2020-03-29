Введенные в Москве ограничения из-за коронавируса вступили в силу в воскресенье

29.03.2020, 22:53, Новости дня

Ограничения, которые власти Москвы ввели для предотвращения распространения коронавируса, вступили в силу 29 марта, сообщила пресс-секретарь столичного мэра Гульнара Пенькова.

Как отметила Пенькова, меры, перечисленные в указе главы города, «начали действовать с момента опубликования» документа.

Указ был опубликован на портале правительства Москвы в 19.45 мск, передает ТАСС.

В Москве и Московской области решено ввести режим самоизоляции, который будет действовать в отношении всех жителей региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что режим самоизоляции вводится с 20.00 мск.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.