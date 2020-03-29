Найдена связь между бактериями в кишечнике беременных и сниженным риском аллергии у детей

29.03.2020, 22:45, Новости дня

Ученые выяснили, что дети женщин, у которых в кишечнике были обнаружены бактерии вида Prevotella corpi, были менее склонны к аллергии.

Группа ученых изучила анализы 362 беременных женщин, а их годовалым детям провели тест на аллергию. Обнаружилось, что наличие в кишечном микробиоме беременных женщин бактерий вида Prevotella corpi коррелировало с отсутствием пищевой аллергии у их детей.

Также выяснилось, что употребление беременной женщиной большого количества клетчатки и жиров было связано с меньшим риском развития аллергии у ребенка.