Найдена связь между бактериями в кишечнике беременных и сниженным риском аллергии у детей
29.03.2020, 22:45, Новости дня
Ученые выяснили, что дети женщин, у которых в кишечнике были обнаружены бактерии вида Prevotella corpi, были менее склонны к аллергии.
Группа ученых изучила анализы 362 беременных женщин, а их годовалым детям провели тест на аллергию. Обнаружилось, что наличие в кишечном микробиоме беременных женщин бактерий вида Prevotella corpi коррелировало с отсутствием пищевой аллергии у их детей.
Также выяснилось, что употребление беременной женщиной большого количества клетчатки и жиров было связано с меньшим риском развития аллергии у ребенка.
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