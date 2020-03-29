Наставник “Локомотива” Пелино заболел коронавирусом

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29.03.2020, 22:42, Новости дня

Главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Майкл Пелино подхватил инфекцию коронавируса. Наставник ярославцев получил результаты теста на COVID-19, и они оказались положительными. Вместе с наставником заболела и его супруга.

"У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус. На данный момент тренер находится дома, — говорится в сообщении бывшего клуба наставника омского "Авангарда". — Желаем Майклу и его близким здоровья, а наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции".

Напомним, что "Локомотив" завершил сезон в Континентальной хоккейной лиге после поражения в серии плей-офф от финского "Йокерита". Вскоре руководители КХЛ приняли решение досрочно завершить сезон в связи с распространением коронавируса.



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