Российские военные продезинфицировали пять пансионатов для пожилых в Италии

29.03.2020, 22:30, Новости дня

В Италии российские военные специалисты провели дезинфекцию пяти пансионатов для пожилых людей, сообщил замглавы войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть.

Он сообщил, что работа в Ломбардии продолжается «вторые сутки», за это время «продезинфицировано 9,5 тыс. кв. м внутренних помещений», а также «5 тыс. кв. м прилегающих к ним площадей и дорог», передает ТАСС.

В пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

В Италии зафиксировано 73 тыс. 880 случаев заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 возросло до 10 тыс. 779.