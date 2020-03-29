 

Российские военные продезинфицировали пять пансионатов для пожилых в Италии

29.03.2020, 22:30, Новости дня

В Италии российские военные специалисты провели дезинфекцию пяти пансионатов для пожилых людей, сообщил замглавы войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть.

Он сообщил, что работа в Ломбардии продолжается «вторые сутки», за это время «продезинфицировано 9,5 тыс. кв. м внутренних помещений», а также «5 тыс. кв. м прилегающих к ним площадей и дорог», передает ТАСС.

В пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

В Италии зафиксировано 73 тыс. 880 случаев заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 возросло до 10 тыс. 779.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Малоизвестный сайт опубликовал “документ” об отсутствии “Буков” на Донбассе в день крушения MH17. Песков считает это доказательством правоты РФ

27.02 / Эффективность Apple Watch для диагностики аритмии оказалась преувеличенной

09.03 / Аналитики предсказали подорожание автомобилей в РФ на 10%

07.02 / Арахамия считает, что “Батьківщина” должна в десятикратном размере заплатить за сломанный Тимошенко микрофон в Раде

27.02 / “Питтсбург” проиграл “Лос-Анджелесу” в 900-м матче Малкина в НХЛ

25.02 / Зеленский задумался о смене премьера

19.02 / Натали Портман написала детскую книгу без “тестостерона”

27.03 / Мишустин поручил приостановить проверки бизнеса из-за коронавируса

05.03 / Фонд Навального впервые оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

28.02 / Huawei построит окно в Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска