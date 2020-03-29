 

Детские часы с мониторингом активности ELARI KidPhone Fresh доступны на рынке за 3500 рублей

29.03.2020, 22:30, Разное

Благодаря новым смарт-часам ELARI KidPhone Fresh родители смогут контролировать практически любое движение своего ребенка. Цена гаджета, рекомендованного для детей дошкольного и младшего школьного возраста, составит почти 3,5 тысячи рублей.
В комплект, помимо устройства, входит USB-кабель, пластиковая лопатка и подробная инструкция со всеми данными и характеристиками. Доступно сразу 3 расцветки: красная, желтая и бирюзовая. На боковой грани смарт-часов установлена механическая кнопка, отвечающая за функции включения, вызова родителей и возврата в меню. Среди других особенностей можно выделить наличие 2G-модуля, использующегося для передачи и получения информации. Данный протокол позволяет передавать голосовые сообщения, совершать звонки и аудиомониторинг.

Встроенный аккумулятор в часах позволяет ему работать до 3 дней в активном режиме. Зарядка проводится через распространённый тип разъема. Еще одной особой составляющей часов можно назвать программу Elari Safe Family, доступную для пользователей смартфонов с ОС Android и iOS. После регистрации можно добавить девайс в базу, а также ввести информацию о родителях и ребенке.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Ким Кардашьян устроила фотосессию в бикини на фоне океана

10.02 / Мнение: Кого должны поднимать социальные лифты

06.03 / Бейби-неделя: Брэдли Купер, Джулия Робертс, Кэти Холмс и другие звезды на прогулке с детьми

15.03 / Роспотребнадзор: Разработанные в России тесты на коронавирус показывают результат за 2-4 часа

26.02 / Ургант посмеялся над предложением Онищенко о запрете татуировок

25.02 / Неизвестный угрожает прыгнуть с Большого Москворецкого моста

12.02 / Жанна Эппле рассказала, почему рассталась с первым супругом

16.02 / Перенесшая операцию на головном мозге Кира Шайн не верит в способность врачей помочь Заворотнюк

05.03 / Мнение: Придется отступить

26.03 / Ужасающая реальность: больных в Подмосковье бросают на карантине без помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска