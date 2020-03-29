Детские часы с мониторингом активности ELARI KidPhone Fresh доступны на рынке за 3500 рублей

29.03.2020, 22:30, Разное

Благодаря новым смарт-часам ELARI KidPhone Fresh родители смогут контролировать практически любое движение своего ребенка. Цена гаджета, рекомендованного для детей дошкольного и младшего школьного возраста, составит почти 3,5 тысячи рублей.

В комплект, помимо устройства, входит USB-кабель, пластиковая лопатка и подробная инструкция со всеми данными и характеристиками. Доступно сразу 3 расцветки: красная, желтая и бирюзовая. На боковой грани смарт-часов установлена механическая кнопка, отвечающая за функции включения, вызова родителей и возврата в меню. Среди других особенностей можно выделить наличие 2G-модуля, использующегося для передачи и получения информации. Данный протокол позволяет передавать голосовые сообщения, совершать звонки и аудиомониторинг.

Встроенный аккумулятор в часах позволяет ему работать до 3 дней в активном режиме. Зарядка проводится через распространённый тип разъема. Еще одной особой составляющей часов можно назвать программу Elari Safe Family, доступную для пользователей смартфонов с ОС Android и iOS. После регистрации можно добавить девайс в базу, а также ввести информацию о родителях и ребенке.