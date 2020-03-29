Губернатор поручил помочь закрытым из-за COVID-19 предприятиям в Подмосковье
29.03.2020, 22:16, Новости дня
Предприятия, организации и ИП, которые приостановили деятельность из-за ситуации с коронавирусом, получат поддержку, следует из постановления губернатора Московской области.
Документ, в котором предписано «подготовить предложения по поддержке», опубликован на сайте областного правительства, передает РИА «Новости».
Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором сообщил, что с 20.00 мск вводится режим самоизоляции, «закрывают все парки, детские площадки».
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С 28 марта в РФ началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о введенных в стране ограничениях. В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры.
В Москве и Московской области решено ввести режим самоизоляции, который будет действовать в отношении всех жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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