Губернатор поручил помочь закрытым из-за COVID-19 предприятиям в Подмосковье

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29.03.2020, 22:16, Новости дня

Предприятия, организации и ИП, которые приостановили деятельность из-за ситуации с коронавирусом, получат поддержку, следует из постановления губернатора Московской области.

Документ, в котором предписано «подготовить предложения по поддержке», опубликован на сайте областного правительства, передает РИА «Новости».

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором сообщил, что с 20.00 мск вводится режим самоизоляции, «закрывают все парки, детские площадки».

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Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) 29 Мар 2020 в 11:10 PDT

С 28 марта в РФ началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о введенных в стране ограничениях. В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры.

В Москве и Московской области решено ввести режим самоизоляции, который будет действовать в отношении всех жителей региона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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