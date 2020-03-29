FAZ – съешь свой страх — «коронабургеры» помогают вьетнамцам бороться с пандемией

29.03.2020, 22:15, Новости дня

В одной вьетнамской пиццерии придумали оригинальный способ борьбы с паникой, вызванной эпидемией, пишет Frankfurter Allgemeine. Чтобы справиться со страхом, нужно съесть бургер в виде коронавируса. Возникает ощущение, что ты уже победил болезнь, поделился своими впечатлениями один из посетителей.

В столице Вьетнама Ханое сеть пиццерий творчески переосмыслила эпидемию коронавируса. Её последнее творение — этот так называемый «коронабургер». Его булочка сделана из специального теста для пиццы. В среду владелец ресторана Хуан Тун рассказал о том, как ему пришла в голову эта идея.

ХУАН ТУН, владелец ресторана: У нас есть шутливая поговорка: если ты чего-то боишься, то должен это съесть. Поэтому после того, как вы съедите бургер в виде коронавируса, он перестанет вызывать у вас страх. Такой образ мыслей поднимет вам настроение во время пандемии. Посетители попробуют новый продукт, а также психологически станут чувствовать себя лучше.

Целый день команда ресторана экспериментировала c формой и составом. Для изготовления бургера нужен краситель на основе порошка зелёного чая и овощного сока, а также много ручного труда. Результат хорош и с виду, и на вкус. Клиентам также понравилась идея, которую он символизирует, что подтверждают слова этого жителя Ханоя.

ЖИТЕЛЬ ХАНОЯ: Коронавирус очень опасен, но если мы съедим похожий на него бургер, то почувствуем себя победителями.

В среду министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о ещё семи подтверждённых случаях заражения. По официальным данным, в стране 141 больной и ни одного умершего.

Дата выход в эфир 27 марта 2020 года.

