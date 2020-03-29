 

Екатерина Климова примерила кружевной кроп-топ под жакет

29.03.2020, 22:09, Разное

В весенний сезон российская актриса Екатерина Климова надела под жакет кружевной кроп-топ, который больше напомнил нижнее белье. Соответствующее изображение она обнародовала в личном Instagram-аккаунте.
Как и многие иные отечественные знаменитости, Екатерина Климова носит нынешней весной брючные наряды. Ранее прошедшие в ведущих западноевропейских городах Недели моды утвердили окончательно этот тренд в женских гардеробах, отдав им первые позиции на показах. Стилист Влад Лисовец порекомендовал представительницам прекрасного пола носить такие одеяния с определенными женственными деталями. Так и поступила отечественная актриса Екатерина Климова, которая примерила под жакетом кружевной кроп-топ, напоминающий больше верхнюю часть комплекта нижнего белья. Звезда надела наряд популярного синего цвета из винтажной бархатной ткани.

Поклонники пришли в восхищение, рассматривая новый образ любимой актрисы, написав под фотографией множество приятных слов. «Какая вы прекрасная», «Одна из самых красивых женщин на Земле», такие и иные комментарии появились в аккаунте знаменитости.

Екатерина Климова после школы поступила на курсы подготовки во ВГИК. В 1999 году закончила актерский факультет театральное училище Щепкина. В сфере киноиндустрии дебютировала в 2001 году, снявшись в эпизодической роли в фильме «Яды или Всемирная история отравлений».



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