 

Мнение: США передали Ираку базу K1

29.03.2020, 22:01, Разное

США официально передали иракским вооруженным силам базу K1 в районе Киркука. С базы эвакуировано 300 человек, часть оборудования передали иракским военным.
Собственно, именно после обстрела этой базы в декабре 2019-го года (когда погиб американский ЧВКшников) началась цепь событий с ударами под Абу-Кемалем, штурмом посольства США в Багдаде, убийством Сулеймани и Мухандиса, решением парламента Ирака о выводе американских войск из Ирака, ударом Ирана по базе Айн-аль-Ассад и систематическими обстрелами посольства США и американских баз.

Разумеется, вся эта цепь событий подтолкнула США к передаче части военных баз Ираку (наряду с К1 стоит отметить оставление базы в Аль-Каиме). Вполне понятно, что до начала активной иранской кампании, у США не было планов ограничивать свою военную инфраструктуру, но обстоятельства вынуждают.

Это очевидный способ оптимизировать военное присутствие, избавившись от объектов, которые трудно защищать от ракетных обстрелов (поэтому оборудование и персонал перебрасывают в иракский Курдистан, где влияние Ирана не столь велико, как на остальной части Ирака) и умаслить иракское правительство, чтобы оно не слишком настаивало на полном выводе.

Разумеется, оставшиеся американские базы и посольство США будут по-прежнему подвергаться обстрелам, так как курс Ирана остается неизменным – полный вывод войск США и НАТО из Ирака. Давление на "зеленую зону" и американские военные базы это инструмент, который, как мы видим, уже принес Ирану некоторые дивиденды.

Источник: Colonel Cassad



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