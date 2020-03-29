Минздрав Украины: Больных с коронавирусом без тяжелых осложнений будут лечить дома

29.03.2020, 21:55, Новости дня

В Украине с 29 марта в больницах будут лечить пациентов с COVID-19 только со средней и тяжелой формой заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram-канале “Коронавірус_інфо”.

“С 29 марта Украина будет работать по обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19. Минздрав Украины обновил алгоритмы амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19”, – сообщили в ведомстве.

Пациентов с легкой формой заболевания, без рисков осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуют лечить амбулаторно, то есть в домашних условиях.

Состояние пациентов и их контактных лиц врачи будут контролировать по телефону либо выезжая к ним.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 704 тыс. человек. Число жертв составило 32 137, вылечилось почти 146 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.