 

Зеленский заявил украинцам, что из-за коронавируса страна “фактически оказалась на перепутье”

29.03.2020, 21:55, Новости дня

В Украине на 29 марта подтверждено 418 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончалось девять человек, пятеро выздоровели.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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