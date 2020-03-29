Емец и Уманский подали в отставку – Ирина Геращенко

29.03.2020, 21:55, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Илья Емец и министр финансов Украины Игорь Уманский попросили снять их с должностей. Об этом 29 марта сообщила в Facebook нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“Второе правительство [президента Украины Владимира] Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже подали в отставку – в разгар короновируса”, – написала она.

Геращенко подтвердила, что на должность министра финансов претендует Сергей Марченко, министра здравоохранения – Максим Степанов, а министра энергетики и угольной промышленности – Ольга Буславец.

Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони… Posted by Iryna Gerashchenko on Pühapäev, 29. märts 2020

Емец и Уманский были назначены в правительство 4 марта.

На посту министра здравоохранения Емец сделал несколько скандальных заявлений в связи с эпидемией коронавируса. В частности, 13 марта министр заявлял, что в Украине умрут все пенсионеры. 22 марта он призывал бизнес поддерживать борьбу с коронавирусом, но не тратить деньги “на трупов”. Из слов 64-летнего министра следовало, что “трупами” он считает людей старше 65 лет.

На Уманского 26 марта жаловался нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко. По его словам, глава Минфина недоступен для глав парламентских комитетов.

О том, что в ближайшее время могут быть уволены министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец, писали “Украинская правда” и LB.ua.

Степанов – бывший председатель Одесской облгосадминистрации. Буславец – бывшая руководительница директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. Марченко – бывший заместитель министра финансов, он также был заместителем главы Администрации Президента Украины в бытность президентом Петра Порошенко.