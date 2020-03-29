Российские знаменитости не советую во время карантина смотреть фильмы-катастрофы

29.03.2020, 21:53, Разное

Российские актеры и исполнители рассказали поклонниками, какие фильмы стоит посмотреть во время карантина. По мнению артистки Натальи Бардо, сейчас лучше обратить внимания на киноленты, не связанные с темами эпидемии или депрессии.

Поэтому, она советует фанатам такие российские комедии, как «Бабушка легкого поведения» или «Ночная смена». Кроме того, Бардо призывает не думать о пандемии коронавируса, оставляя в мыслях только положительные воспоминания. Певец Влад Соколовский порекомендовал подписчикам в соцсетях культовый фильм «Однажды в Америке». Если же обращать внимания на кинофраншизы, то здесь исполнитель посоветовал «Матрицу», «Крестного отца» или «Властелина колец». Актриса Анастасия Стежко во время карантина призывает пересмотреть фильмографию Тома Хэнкса, в особенности, картину «Изгой».

Исполнительница Жасмин считает, что для просмотра с детьми идеально подойдет любая часть «Гарри Поттера». Не самым удачным выбором знаменитость называет сериал «Чернобыль» или фильм «Заражение», сюжет которого очень напоминает нынешнюю ситуацию с коронавирусом. Актрисе Валентине Рубцовой, известной по ролям в сериалах «Универ» и «Саша-Таня» очень понравились оскароносные фильмы «Джуди» и «Однажды в Голливуде».