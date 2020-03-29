Врач Алексей Водовозов опроверг пользу повышенных температур для пациентов при коронавирусе

29.03.2020, 21:53, Разное

Алексей Водовозов опроверг пользу повышенных температур для пациентов при коронавирусе. Врач не видит возможность применения данного открытия на практике.

Не так давно учёные из Китая рассказали о новом исследовании, которое может сыграть свою роль в борьбе с COVID-19. Специалисты доказали, инфекция боится повышенных температур, и данное значение не слишком велико. Уже при 56° микробы начинают погибать. Чтобы убить их при таком воздействии, нужно потратить около получаса. Если же повысить температуру до 70°, процесс займёт существенно меньше времени.

Тем не менее, российский врач ставит под сомнение это открытие. Алексей Водовозов констатировал, иногда научная работа может делаться ради самого процесса её проведения и не иметь впоследствии никаких практических результатов. Пока специалист не видит, каким именно образом можно обезопасить человека от опасного недуга, владея данной информацией.

Не исключено, что китайские учёные намерены обрабатывать поверхности при помощи термических средств, где и без этого бактерии не могут долго существовать, не имея возможности контактировать с живыми организмами. В зависимости от характера материала, коронавирус существует в подобных условиях от нескольких суток до считанных минут.