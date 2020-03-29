 

Кремль поддержал московские меры против коронавируса

29.03.2020, 21:53, Новости дня

Кремль поддерживает меры, которые власти Москвы и Московской области приняли для борьбы против распространения коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле такие шаги оправданными и поддерживают ли их, Песков ответил: «Да».

Кроме того, он сообщил, что принятые в Москве меры против коронавируса не скажутся на режиме и графике работы президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

Напомним, с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. Аналогичные меры ввели в Московской области.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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