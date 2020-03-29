Саудовская Аравия перехватила ракеты, выпущенные формированиями хути

29.03.2020, 21:42, Новости дня

Военные Саудовской Аравии перехватили баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена мятежниками-хути, сообщило в воскресенье государственное информагентство страны.

Ссылаясь на представителя коалиции по борьбе с формированиями хути, возглавляемой Саудовской Аравией, государственное информагентство SPA сообщило, что вечером в субботу Эр-Рияд перехватил две баллистические ракеты над столицей и над городом Джизан, расположенным у границы с Йеменом.

«Два гражданских лица получили легкие ранения в результате падения обломков перехваченной ракеты, которая взорвалась в воздухе над жилыми районами [Эр-Рияда]», – заявил представитель сил гражданской обороны Саудовской Аравии подполковник Мохаммед аль-Хаммади, согласно SPA.

Ракеты были выпущены через несколько дней после того, как все стороны в Йемене поддержали призыв ООН к прекращению огня. Всемирная организация призвала все стороны конфликта прекратить боевые действия, когда мир пытается справиться с пандемией коронавируса.

«Я глубоко возмущен и жестоко разочарован этими действиями в момент, когда требования мира со стороны йеменского общества единодушны и звучат громче, чем когда-либо. Йемену необходимо, чтобы его лидеры в каждый момент своего времени были сосредоточены на предотвращении и смягчении потенциально катастрофических последствий вспышки COVID-19», – подчеркивается в заявлении спецпредставителя США по Йемену Мартина Гриффитса.

Формирования хути часто выпускают ракеты в сторону Саудовской Аравии, но большинство из них не долетает до столицы.

Ракетные удары были нанесены в пятую годовщину вмешательства Саудовской Аравии в Йемене, когда Эр-Рияд попытался восстановить международно признанное правительство страны.

Когда в 2015 году коалиция начала бомбардировки, повстанцы хути и их союзники уже были втянуты в гражданскую войну с поддерживаемым Саудовской Аравией правительством, которое они изгнали из столицы Йемена.

Войне способствует соперничество между Саудовской Аравией и Ираном, причем Тегеран поддерживает хути.

Война в Йемене унесла жизни более чем 100 тысяч человек, многие из которых погибли от авиаударов Саудовской Аравии.