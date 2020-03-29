В Москве объявили режим всеобщей изоляции и ограничения передвижения

29.03.2020, 21:42, Новости дня

В Москве с 30 марта по распоряжению мэра Сергея Собянина вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Аналогичные меры вводятся и в Московской области. Указ о дополнительных мерах предотвращения распространения COVID-2019 мэр столицы подписал 29 марта.

Ограничения

Покидать квартиру москвичи смогут только в случаях:

обращения за экстренной медицинской помощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

необходимости вынести бытовой мусор.

В общественных местах граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны будут нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях.

В ближайшие дни правительство Москвы установит порядок выдачи специальных пропусков, по которым можно будет выходить из дома.

На сайте мэра Москвы также отмечается, что в течение ближайшей недели в городе будет развернута “умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан”. “Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль”, – говорится в сообщении.

Въезд и выезд из города закрыты не будут.

Поддержка москвичей

Собянин отмечает, что в качестве дополнительных мер социальной поддержки жителей Москвы “в условиях режима повышенной готовности” вводятся следующие:

Граждане с легкой формой течения COVID-2019 по назначению врачей, а также сами медики будут бесплатно получать антивирусные препараты. Бесплатные лекарства будет привозить скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

На пять дней продлевается действие проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля и не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

Вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

“Эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома”, – добавляет в сообщении Сергей Собянин.

На 29 марта в России всего официально зарегистрировано 1264 случая заражения, из них 1015 человек – в Москве. По официальным данным, от вируса умерли 7 человек. В 62 регионах России за сутки подтвердились 228 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.