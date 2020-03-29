Мнение: Добро во время пандемии коронавируса

29.03.2020, 21:35, Разное

В последнее время тонуть в гуще плохих и пугающих новостей стало куда проще.

Пандемия коронавируса, объявленная в марте Всемирной организацией здравоохранения, приносит не самые утешающие вести из разных точек планеты. Люди начинают паниковать и бежать в ближайшие магазины и супермаркеты за тоннами еды, которая испортится прежде, чем до нее дойдут руки. А потом в эти магазины приходят бабушки и дедушки, которые, к своему удивлению и сожалению, не находят на полках привычных круп и макарон.

В ситуации стресса мы очень часто забываем о тех, кто больше всего нуждается в защите – сейчас такими людьми являются наши пожилые родственники, знакомые и соседи. Ведь каждый раз, выходя на улицу, они рискуют подхватить инфекцию.

К счастью, на эту проблему откликнулись по крайней мере несколько человек. Например, петербурженка Валерия Петрова запустила флешмоб #ковид2019хелп. Она разместила на своей странице в соцсети шаблон объявления, которое любой желающий может повесить у себя в парадной (или подъезде). На бумажке она написала о предложении помочь пожилым людям с покупкой продуктов.

Очень радует, что в акции решили участвовать уже несколько десятков жителей.

Еще с одной необходимой сегодня инициативой выступило кафе с бесплатными обедами для пенсионеров «Добродомик»: заведение решило доставлять продукты нуждающимся на дом.

В продуктовые наборы входят пачки макарон, гречки и риса, банки горошка, бутылки масла, килограмм яблок и тушка курицы.

Государство тоже придумало способ помочь тем, для кого любое содействие критически важно. На портале мывместе2020.рф можно стать волонтером и помочь нуждающимся как с покупкой товаров первой необходимости, так и оказать психологическую помощь.