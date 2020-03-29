Выяснилось, что мозговая активность музыкантов и слушателей синхронизируется во время выступления

29.03.2020, 21:25, Новости дня

Новое исследование ученых показывает, что связь между исполняемой музыкой, музыкантами и слушателями происходит на нейронном уровне, а мозговая активность исполнителей и слушателей синхронизируется.

Ученые предполагают, что популярность музыкального произведения зависит от того, насколько мозговые паттерны хорошо синхронизируются. Во время исследований ученых выяснилось, что мeжмoзгoвaя согласованность между слушателем и исполнителем была значимой и последовательной для испытуемых.

Во время прослушивания музыки мозг слушателя включает левую височную кору, связанную c обработкой ритма звуков, a также правую нижнюю лобную кору и постцентральные кортикальные слои.