 

Больные коронавирусом москвичи получат антивирусные препараты бесплатно

29.03.2020, 21:16, Новости дня

Бесплатные антивирусные препараты будут получать заболевшие в легкой форме коронавирусом жители Москвы, которые проходят лечение под наблюдением врачей на дому.

Москвичи с легкой формой течения COVID-19 проходят лечение под наблюдением на дому, будут по назначению врачей бесплатно получать антивирусные препараты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Доставку лекарств будут осуществлять служба скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтеры.

В качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста.



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