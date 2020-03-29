 

Москвичам запретили покидать квартиры

29.03.2020, 21:10, Новости дня

Новый указ опубликован на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Исключение составляют ситуации, когда требуется экстренная медицинская помощь, обязательная поездка на работу, выгул животных, поход в магазин или аптеку рядом с домом.

Гражданам предписано соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Исключение – поездки на такси.

 

"В ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", – сообщается на сайте Собянина.

Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает "умная" система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан.

"Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", – пообещал мэр.

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В Стамбуле от отравления алкоголем умерло 53 туркменских мигранта, пытавшихся уберечься от коронавируса – СМИ

07.02 / Представлен новый способ обнаружения алкоголя в крови

22.03 / В ставропольских детсадах отменили карантин по просьбе родителей

03.03 / Готовы ли афганские элиты к Афганистану без Америки?

13.02 / МВД заявило о проверке всех СМИ на пропаганду наркотиков

11.02 / «Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на работу

11.03 / Экс-замдиректору ФСИН Коршунову вынесли приговор

12.03 / Членов банды «Ключевские» осудили в Чите

21.02 / Женщина играла на скрипке, когда ей делали операцию на головном мозге. Видео

04.02 / “Будут акции протеста”: одесситы готовят ответ на демонтаж барельефа маршалу Жукову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска