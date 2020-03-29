Искусственный интеллект распределит медицинские ресурсы среди заболевших коронавирусом

29.03.2020, 21:09, Разное

Искусственный интеллект станет заниматься распределением медицинских ресурсов среди людей, зараженных коронавирусом. Решат вопрос реализации этого проекта компании Palantir, Microsoft и Amazon.

Всю необходимую информацию для разработчиков предоставят сотрудники британской Национальной службы здравоохранения. Собирать ее будут благодаря собственной телефонной линии. Алгоритм искусственного интеллекта проанализирует эти сведения и сравнит с данными из иных доступных источников. Такая мера даст возможность понять, в каких медицинских учреждениях требуется больше устройств искусственной вентиляции легких, а где необходимо больше рабочего персонала.

Специалисты сообщили, что это нужно для эффективного распределения ресурсов между клиническими центрами. Врачи рискуют принять неправильные решения в отсутствие целостного понимания об имеющемся количестве аппаратов ИВЛ, их расположении, возможностях использования медиками, их умении это делать и количестве пациентов, которые требуют получения подобной помощи.