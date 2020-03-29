Ускорение процесса. Кризис на рынке нефти распространяется быстрее коронавируса

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29.03.2020, 21:06, Разное

На внутреннем рынке США начинают возникать отрицательные или близкие к нулю цены на нефть. В условиях дефицита мощностей по хранению ряду производителей приходится доплачивать за хранение своей нефти. Особенно тем, кто добывает специфические сорта. Вайоминг Асфальт Шюр, работающая с сортами для производства дорожного битума, сегодня продает свою нефть (с вычетом издержек за хранение) за 0,19 доллара за баррель.

Ситуация подходит к критической точке. И не только в США. Есть два выхода из нее. Рынок можно стабилизировать либо через принудительное удаление с него значительных объемов одного или нескольких крупных производителей (проще говоря, выбросить их с рынка), либо через добровольное, хотя и вынужденное всеобщее соглашение. Не обязятельно формальное, но обязывающее для всех. С угрозой всем тем, кто будет такое соглашение нарушать.

Договориться, будем откровенны, практически невозможно. В ряде стран нефтяные компании либо государственные, либо подчиняются решениям государства в своей оперативной деятельности, но в тех же США у правительства нет возможности приказать нефтяным производителям добывать больше или меньше – экономика США так не управляется.

Остается принудительное удаление. Причем разыгрывать сложные схемы нет времени. США умеют играть в эту игру – через санкции. Причем они, как правило, вполне действенны. Иран ушел с рынка именно так. Северный поток-2, кстати, американцы изящно и без проблем закрыли тоже через санкции.

Вчерашнее решение Кремля о срочном спасении Роснефти через выкуп ее активов в Венесуэле – это вполне трезвая оценка угрозы, которую США могут осуществить в отношении российских нефтяных компаний. В первую очередь Роснефти и ее дочерних структур. Решение очень грубое, его можно легко признать притворной сделкой и, скорее всего, Штаты на такой примитивный ход парней с питерских помоек не поведутся. Но деваться-то все равно некуда.

Кризис на рынке нефти распространяется быстрее коронавируса. Еще месяца не прошло с момента, когда выдающийся управленец и по совместительству друг российского президента вогнал ситуацию в штопор. Обстановка за две недели обрушилась кардинально. А потому и меры по ее спасению нужно будет предпринимать срочные и такие же – кардинальные. Россия явно находится в первых рядах возможных получателей санкций по целому ряду причин. Главная – российский экспорт в объеме 5 млн баррелей нефти в сутки – это тот навес, убрав который, можно резко оздоровить ситуацию на рынке. Сегодняшняя оценка превышения предложения над спросом – примерно 15 млн баррелей, но когда карантинные мероприятия в Европе и Китае завершатся, спрос на миллионов 10-12 вернется. Но то, что мировой кризис надолго, сомнений уже нет. А это означает лишь одно. Спрос на энергоносители будет восстанавливаться еще очень долго.

В таких условиях гарантировать стабильность рынка можно только одним – удалением с него значительных объемов "чужой" нефти. Осталось понять – кто здесь чужой.

Источник: Эль Мюрид



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