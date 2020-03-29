Мнение: Вежливость коронавирусной эпохи

29.03.2020, 20:55, Разное

Погулял сегодня по нашему парку “Терлецкая дубрава” (в просторечии “Терляки”). Я-то гуляю как положено, катить на меня баллон не нужно: я один, дышу в сторону, ни к кому не подхожу и не знакомлюсь, если вижу, что кто-то идет навстречу – обхожу по дуге. Но народу!..

С утра было еще ничего, а где-то с часу – мама дорогая. Мамы с целыми выводками детей, множество велосипедистов (хотя проката велосипедов нет), масса романтических парочек, стайки жизнерадостных дедушек и бабушек. Заглубился подальше в лес – ну там вообще сплошь шашлычные компании, костры, шампуры, дымком несет за версту… Каждая человек на 5-10, еще человек 20 играют в футбол на почему-то открытом поле – в общем, жизнь кипит! Хотя не буду врать – попадаются и люди в масках. Но их немного. А так…

А так мне не нравится, конечно: невозможно настроиться на философский лад, погрузиться в размышления – все время приходится следить за тем, чтобы не впороться в задумчивости в очередную развеселую компашку или не сшибить детей, которые так и шныряют под ногами во всех направлениях с громким гиканьем.

В общей солнечной атмосфере неким диссонансом звучит громкоговоритель, который изредка грустным голосом диктора взывает: “Уважаемые москвичи! В связи с опасностью короновирусной инфекции просим вас не совершать длительных прогулок в парке…”

Впрочем, я еще подметил, что многие все-таки сторонятся ЧУЖИХ, охотнее прежнего уступают дорогу… Чуть-чуть, не нарочито – но сторонятся. И даже как бы чуть отворачиваются, если проходят мимо. Это, видать, нынче такая форма вежливости.