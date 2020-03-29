Королева в опасности, круг сужается: вслед за принцем Чарльзом COVID-19 обнаружили у лакея Елизаветы II

29.03.2020, 20:54, Разное

93-летняя королева Елизавета II вместе с супругом принцем Филиппом сейчас находится в самоизоляции в Винзорском замке и общается с ограниченным кругом людей, чье самочувствие не вызывает подозрения медиков. Но не смотря на не все меры безопасности, переживать за здоровье Ее Величества есть все основания. Вслед за принцем Чарльзом, и одним из работников Букенгемского дворца, коронависус подтвердился у личного лакея Елиаветы II. Того самого человека, кто каждый день преподносит королеве еду и напитки, представляет гостей, вручает ей письма и личные сообщени выгуливает собак. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдеров, приближенных к королеве. Помощник, чье имя не разглашается, отправлен домой на самоизоляци.

Все в ужасе, не только за себя, но и за королеву и герцога. Если все вокруг них еще не были проверены, они могут быть инфицированы. В настоящий момент в воздухе витает ощутимое чувство страха, -сказал The Sun королевский источник.

Королева Елизавета II в Букингемском дворце

Королева и ее муж находятся в групе риска – они входят в возрастную группу, для которой коронавирус особенно опасен. Елизавете II 21 апреля исполнится 94 года (и она уже отменила широкое празднование по этому поводу), принц Филипп в июне отметит 99-летие.

Напомним, в середине марта британское издание The Sun сообщило, что 93-летняя королева Елизавета II переехала из Букингемского дворца за город из-за опасности заражения коронавирусом. Инсайдеры газеты уточнили, что “Ее Величество находится в добром здравии, но ее консультанты посчитали, что будет лучше на время уехать из Лондона”. Дворец принимает постоянный поток посетителей, в том числе политиков и высокопоставленных лиц со всего мира. Но через пару дней Елизавета II вернулась во дворец и продолжила выполнять свои прямые обязанности в полном объеме, но на люди она стала выходить реже. В марте королева Великобритании отменила запланированные визиты на завод Bentley Motors и в обсерваторию Jodrell Bank в связи с пандемией. Принц Чарльз также отменил запланированные ранее визиты в Боснию, на Кипр и в Иорданию, прислушавшись к советам британского правительства.

Пандемия еще не изученного заболевания заставила многих, в том числе монархов, изменить свои планы и начать следить за контактами: так внучка королевы, принцесса Беатрис, и ее жених Эдоардо Мопелли Моцци были вынуждены отказаться от пышного торжества в саду Букингемского дворца на несколько сотен гостей. Единственным монархом, у кого обнаружили данный вирус, до недавнего времени был князь Монако Альбер II. После опасное заболевание выявили и у принца Чарльза. У короля Испании Филиппа VI и его супруги, королевы Летиции, диагноз не подтвердился – они оба сдали тест после встречи с зараженным министром по вопросам равенства Ирен Монтеро (на тот момент она еще не знала, что больна, и во время приветствия поцеловала королеву в щеку), и его результат оказался отрицательным. Но вирус все же не обошел их семью стороной. В минувший четверг от COVID-19 умерла двоюродная сестра Филиппа – Мария Тереза. 86-летняя принцесса стала первой монаршей особой, умершей от того заболевания.