Ученые рассчитали приблизительное количество летальных исходов из-за коронавируса в мире

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29.03.2020, 20:53, Разное

Британские исследователи провели расчеты и выяснили к чему могла бы привести пандемия коронавируса, если бы страны не закрывались на карантин. Эксперты подсчитали, что без профилактических мер для замедления распространения инфекции могли бы погибнуть до 40 миллионов человек.
Результаты исследования опубликованы на сайте Имперский колледж Лондона. По мнению ученых, количество летальных исходов значительно уменьшится только, когда будут соблюдаться все возможные меры предосторожности. Это на 40% снизит смертность, а еще на 60% смертей станет меньше, если граждане возрастом от 50 лет, находящиеся в группе риска, сведут к минимуму контакты с другими людьми.

Эксперты уверены, даже все эти меры не помогут избежать перегрузки системы здравоохранения во всем мире. Особенно это коснется стран, в которых средний и низкий уровень дохода. Ученые подчеркивают, что для успешной борьбы с CORVID-2019 важно, чтобы все государства объединили усилия и предприняли решительные и оперативные действия для обеспечения возможности самоизоляции граждан, увеличения дистанцирования и эффективного проведения тестирования.

По предварительным прогнозам исследователей, спасти миллионы людей системе здравоохранения удастся в следующем году.



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