«За два дня поправилась на целый размер»: Ирина Безрукова пережила шок из-за своей фигуры

29.03.2020, 20:53, Разное

Ирина Безрукова строго придерживается режима самоизоляции. Подбирая одежду для интервью после нескольких дней карантина, известная актриса пережила шок, так как на ней не сошлись брюки. За два дня звезда поправилась на целый размер, причём она не заметила этого.

Популярная актриса оказалась в курьёзной ситуации, по её словам, с ней произошла забавная история. Безрукова призналась, что приобретает некоторую одежду сразу двух размеров. Это связано с тем обстоятельством, что специфика её работы предусматривает изменение объёмов талии. Артистка объяснила, у неё в гардеробе имеются платья и юбки на размер меньше или больше, так как для разных ролей ей приходится входить в образ, поправляться или худеть. Находясь в режиме самоизоляции, некоторым знаменитостям с трудом удаётся контролировать режим питания. Ирина Безрукова не опасается данной тенденции, она следит за своим рационом и не позволяет себе ничего лишнего, а тут вдруг – поправилась за два дня. Оказалось, звезда просто перепутала брюки, взяв не тот размер.

Популярная российская актриса театра и кино обладает достаточным опытом в урезании ежедневного рациона. Знаменитость приняла активное участие в съёмках популярного телевизионного шоу «Последний герой», где выдержала жёсткую проверку на выносливость и приобрела определённый опыт.