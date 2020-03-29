В Москве введут режим всеобщей самоизоляции

29.03.2020, 20:50, Разное

С 29 марта режим самоизоляции является обязательным для всех москвичей независимо от возраста. Покидать квартиру жителям столицы разрешено только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу и совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

Также на улицу москвичи могут выйти, если им необходимо погулять с домашним животным. Причем выгул должен проходить на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Кроме того, жителям столицы разрешено выносить бытовой мусор.

Находясь на улице, в транспорте или магазине, граждане должны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров. Исключение составляют поездки на такси.

Москвичи, у которых диагностировали легкую форму COVID-19, имеют право проходить лечение на дому. За их состоянием будут наблюдать медики. Также граждане смогут получать бесплатно антивирусные препараты. В качестве профилактики лекарства будут давать и врачам.

Срок действия проездных продлят на девять дней пассажирам, которые выполняли требования домашнего карантина с 28 марта по 5 апреля и не совершали ни одной поездки на общественном траснпорте. Приостановленные школьные и студенческие проездные продлят на месяц или более после окончания режима повышенной готовности.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 8:32 PDT

Граждане, которые потеряли работу из-за коронавируса в Москве, получат необходимую поддержку. В качестве первого шага власти вводят компенсационную выплату всем безработным. Размер пособия составит 19 500 рублей в месяц.

По последним данным, число заболевших китайской инфекцией в России выросло до 1534. Причем большинство случаев выявили в столице – там 1014 заразившихся. Жертвами стали 8 пациентов. 64 человека выздоровели.