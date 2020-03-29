Мнение: Кого поддерживают в Венесуэле

29.03.2020, 20:48, Разное

Результаты социологического исследования в Венесуэле, которое проводилось в первой половине марта 2020-го года.

71% поддержали Мадуро, 3% поддержали Гуайдо, 23,7 не считают президентом ни того, ни другого, 2,2 затруднились с ответом. Статистическая погрешность в исследовании – 3%.

Все исследование на испанском можно посмотреть тут http://www.encuestadorameganalisis.com/20-de-marzo-2020.html (инфографика + текстовый вариант) Данная частная компания позиционирует себя как самое точное социологическое агенство по прогнозированию результатов выборов в Венесуэле.

Касательно результатов, то они показывают, что в Венесуэле по-прежнему есть оппозиция чавистам и Мадуро, просто теперь она в значительной части не ассоциирует себя с Гуайдо, а находится в поиске нового лидера, как это уже было после того, как отошли в тень Каприлес и Леопольдо Лопес. Разумеется, в свете отсутствия такого лидера у оппозиции и полной дискредитации Гуйадо, цифры за Мадуро выглядят внушительно и так будет оставаться, пока оппозиция не консолидируется (или ее консолидируют), выдвинув нового, не столь замазанного связями с США и колумбийскими наркоторговцами лидера.

В этом плане линия Мадуро по ведению переговоров с умеренной частью оппозиции очевидно принесла результаты, поэтому среди тех, кто не принимает Мадуро, крайне велик процент тех, кого не устраивает Гуайдо.