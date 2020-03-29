Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
29.03.2020, 20:48, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса страна оказалась на грани дефолта.
На своей странице в Facebook Зеленский опубликовал видеообращение, в котором уточняет, что Киев оказался на распутье и перед ним есть два пути.
«Первая – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов», – сообщил Зеленский.
По его словам, это необходимо для стабилизации экономики Украины и преодоления кризиса.
«Второй путь – провал этих законов. После – упадок экономики и угроза дефолта», – добавил украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что МВФ требует от Киева открыть рынок земли для получения нового кредита.
Во вторник Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с коронавирусом. В МВФ тем временем заявили, что мировая экономика погрузилась в рецессию.
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