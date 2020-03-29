 

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

29.03.2020, 20:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса страна оказалась на грани дефолта.

На своей странице в Facebook Зеленский опубликовал видеообращение, в котором уточняет, что Киев оказался на распутье и перед ним есть два пути. 

«Первая – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов», – сообщил Зеленский. 

По его словам, это необходимо для стабилизации экономики Украины и преодоления кризиса.

«Второй путь – провал этих законов. После – упадок экономики и угроза дефолта», – добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что МВФ требует от Киева открыть рынок земли для получения нового кредита.

Во вторник Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с коронавирусом. В МВФ тем временем заявили, что мировая экономика погрузилась в рецессию.



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