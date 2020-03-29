Политолог Соколовская о скандале с Ермаком: Зеленский может получить свой вариант “Свинарчук-гейта”

29.03.2020, 20:43, Новости дня

Политический эксперт и журналистка Янина Соколовская написала в своем Facebook, что скандал с видеозаписями брата главы Офиса президента Андрея Ермака вынуждает президента Украины Владимира Зеленского отреагировать.

“Скандал из-за этого видео разгорается с такой скоростью, что никакими оправданиями его не унять. То есть спустя 300 с небольшим дней правления президент Владимир Зеленский может получить свой вариант “Свинарчук-гейта”. Ситуация ухудшается тем, что новые люди Зеленского приходили к власти как “другие” и “некоррумпированные”. Именно поэтому за Зе проголосовали 73% населения, именно поэтому его партия взяла большинство на парламентских выборах. В этой ситуации простые оправдания, что брат за брата не отвечает или что на видео некто неизвестный, будут выглядеть слишком слабо”, – заявила она.

Соколовская сравнила эту историю со скандалом в “Укроборонпроме”, где фигурантом является экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь (раньше они носили фамилию Свинарчук).

“Ситуация усугубляется тем, что человек, похожий на Дениса Ермака, не имеет ни государственной должности, ни компетенции. Значит, “решать вопросы” он собирается посредством своего родственника. При этом многие сайты обнародуют различные суммы, кто-то озвучивает даже 45 млн, намекая на высокую коррупционную составляющую. Припоминают Андрею Ермаку и членство в наблюдательном совете “Укроборонпрома”, что, конечно, проводит параллель со Свинарчуками. А это уже – прямой подкоп под президентскую власть. Что в этой ситуации может сделать президент Зеленский, чтобы выйти из скандала незапятнанным? Что должно сделать его ближайшее окружение? Необходимо срочно провести беспристрастное, полное и гласное расследование. Президент должен его инициировать и всячески ему содействовать”, – убеждена политолог.

Попавшего в скандал высокопоставленного чиновника президенту придется на время отстранить от выполнения обязанностей, иначе общество поставит объективность расследования под вопрос, считает она.

“Подозреваю, что без таких действий Зеленскому не удастся сохранить свое реноме ни дома, ни за пределами Украины. Надо отметить, что это второй “черный лебедь”, приплывший к его берегам. Первым оказался коронавирус. Но и нынешний скандал не менее токсичен для нынешней правящей вертикали. Зеленскому придется действовать, и чем быстрее он проявит свою волю, тем целее останется его рейтинг и уровень доверия к нему”, – подытожила эксперт.

Сегодня масса интернет-ресурсов, включая такие “крупняки”, как Украинская правда, опубликовала скандальную историю,…

Опубліковано Яниною Соколовською Неділя, 29 березня 2020 р.

Народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос 29 марта выложил в Facebook 11 видеофрагментов, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис, возможно, обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Записи датированы августом – октябрем 2019 года, когда Андрей Ермак еще занимал должность помощника главы государства.

“Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве”, – написал Лерос в комментарии. Он назвал Андрея Ермака “врагом Украины” и предложил ему “уйти по-хорошему”.

Ермак пригрозил Леросу, что подаст на него заявление правоохранителям.