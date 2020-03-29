На Филиппинах загорелся самолет с пассажирами, есть погибшие
29.03.2020, 20:43, Новости дня
Самолет компании Lion Air, который вылетел из города Манила (Филиппины) 29 марта, загорелся на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает местное издание Manila Bulletin.
Происшествие произошло около 20.00 29 марта, самолет направлялся в Токио. Целью полета была медицинская эвакуация, на борту были двое пассажиров и шесть членов экипажа.
Свидетели инцидента рассказали, что самолет загорелся при взлете, пишет издание.
Пожарные в аэропорту испытывали трудности с тушением огня. Самолет был загружен четырьмя тоннами топлива, и следователи заявили, что утечка могла привести к взрыву самолета.
Пользователи Twitter опубликовали видео с места происшествия.
Just now, lion air plane crash at take off… manila #naia #lionair pic.twitter.com/FlBrgaPCvg
— henry woo (@henrywoo) March 29, 2020
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