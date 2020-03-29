 

На Филиппинах загорелся самолет с пассажирами, есть погибшие

29.03.2020, 20:43, Новости дня

Самолет компании Lion Air, который вылетел из города Манила (Филиппины) 29 марта, загорелся на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает местное издание Manila Bulletin.

Происшествие произошло около 20.00 29 марта, самолет направлялся в Токио. Целью полета была медицинская эвакуация, на борту были двое пассажиров и шесть членов экипажа.

Свидетели инцидента рассказали, что самолет загорелся при взлете, пишет издание.

Пожарные в аэропорту испытывали трудности с тушением огня. Самолет был загружен четырьмя тоннами топлива, и следователи заявили, что утечка могла привести к взрыву самолета.

Пользователи Twitter опубликовали видео с места происшествия.

Just now, lion air plane crash at take off… manila #naia #lionair pic.twitter.com/FlBrgaPCvg

— henry woo (@henrywoo) March 29, 2020



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