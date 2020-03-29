“Фашисты!” Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и вырвались из здания аэропорта

29.03.2020, 20:43, Новости дня

Граждане Украины, которые прилетели из Вьетнама в связи с распространением коронавирусной инфекции, прорвали в аэропорту Борисполя заслон медиков, которые пытались забрать их на обсервацию. Видео происходящего опубликовал 29 марта в Facebook журналист Виталий Глагола.

На ролике слышно, как из здания аэропорта с криками “Фашисты!” вырываются пассажиры в масках и с багажом. Одетые в химзащитные костюмы люди пытаются их удержать, но им это не удается.

Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропоту. Щойно. Приїхала поліція і нацгвардія, але не сильно допомагає. Відео від мого підписника-водія, який зустрічав прибулих в аеропорту. Більше трохи пізніше у моєму Telegram-каналі: https://t.me/VGlagola Posted by Vitaliy Glagola on Pühapäev, 29. märts 2020

Музыкальный продюсер Михаил Ясинский написал в Facebook, что рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для украинцев, их эвакуировали на новом самолете Airbus 350.

“Его организовал вьетнамский бизнесмен, чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге сюда. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по €200 с человека на ее обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилете что-то пошло не так”, – рассказал продюсер.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ… 🇺🇦 Дикое видео. В «Борисполь» прилетел рейс с украинцами, эвакуированными из Вьетнама. Они отказываются от обсервации и пытаются прорваться из аэропорта силой. На место прибыла Нацгвардия.UpdУточнения по видео прорыва из «Борисполя» от одного из читателей, знакомого с ситуацией.Рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге сюда. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по €200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не такИсточник видео: журналист Виталий Глагола Posted by Yasinskiy Mike on Pühapäev, 29. märts 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

23 марта МИД Украины призвало граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

По состоянию на утро 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 664 924 человека. Число жертв составило 30 848, вылечилось 140 222 человека.