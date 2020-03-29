А как там в Греции?

29.03.2020, 20:42, Разное

Правительство открыло двери тюрем

25.03.20 Автор Алексия Захариу

Правительство «открыло» двери тюрем в целях ограничить любую возможность распространения коронавируса среди заключенных.

Греческие власти из-за коронавируса начали освобождать из тюрем заключенных, которые не совершали тяжких преступлений. Они опасаются сценария массового заражения осужденных, так как в случае их инфицирования оказать им необходимую помощь будет весьма проблематично. Кроме того, может возникнуть проблема с изолированием заболевших ввиду отсутствия дополнительных мест/камер или же тюремных больничных коек.

Как сообщается, правительство в соответствии с законодательным актом, разработанным Генеральным секретариатом юстиции, освобождает заключенных преклонного возраста и тех, кто осужден на небольшой срок (12 месяцев), чтобы сократить число заключенных. Их число в настоящее время достигает 12 500.

Основной причиной соответствующего указа являются новые условия, возникшие из-за пандемии коронавируса.

В соответствии с Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής Софии Николау, освобождению подлежат следующие категории заключенных:

Все, кому осталось отсидеть 12 месяцев (независимо от приговора).

Заключенные, которые приговорены к тюремному заключению на срок до 5 лет, если они отбыли 1/20 наказания за преступления: уклонение от уплаты налогов, кража, легкие наркотики и т. д.,

Заключенные старше 65 лет, осужденные за аналогичные правонарушения, при условии, что они отбыли 1/30 своего срока.

Deliverades: мы становимся дистрибьюторами … коронавируса

19.03.20 Автор Павел Онойко

Мы работаем без масок, перчаток и антисептиков, говорят ребята, которые работают в развозке готовой еды. По словам “deliverades”, как их называют в Греции , работодатели не предоставляют им ничего, чтобы защитить от коронавируса.

«Мы становимся дистрибьюторами короновируса»! Этими словами Василис Кефалас, дистрибьютор и член правления профсоюза работников пищевой промышленности, туризма и смежных профессий в Салониках, описал ситуацию, когда развозчики продуктов питания продолжают работать без каких либо мер по защите от коронавируса, т.е. ни перчаток, ни масок ни антисептиков!

В среду, 18 марта, Салоникские deliverades провели акцию протеста в Камаре, в которой, как сказал г-н Кефалас, принимало участие несколько человек, так как по закону собираться в группы 10 и более человек запрещено законом о карантине.

«Работодатели не соблюдают гигиену, они не дают нам маски, перчатки и антисептики, и мы должны покупать их, выкладывая деньги из своего кармана», – сказал г-н Кефалас, добавив: «Они также не соблюдают меры безопасности, хотя был принят соответствующий закон, чтобы обеспечить нас защитными шлемами, водонепроницаемой одеждой, подходящей для любых погодных условий, не говоря уже о коронавирусе, который передается очень легко и очень быстро».

Василис Кефалас также сослался на рабочее время дистрибьюторов продуктов питания, подчеркнув, что после введения карантина, им стало еще сложнее работать, так как многие его коллеги принадлежащие к уязвимым группам (к коронавирусу) перестали работать.

«Мы постоянно перерабатываем. Некоторые коллеги могут получить медицинскую справку или принадлежат к уязвимым группам, поэтому они ушли с работы после начала карантина и в результате мы вынуждены работать больше времени. Мы много работаем и у нас нет времени для отдыха. Это означает , что мы, сами становимся восприимчивыми группами , как организм слабеет , если не принять эти необходимые меры, мы сами заболеем и станем развозчиками коронавируса”.

Василис Кефалас попросил власти проводить проверки в магазинах, добавив, что “мы просим правительство и соответствующие ведомства налагать штрафы на работодателей которые нещадно эксплуатируют deliverades.

«Правительство должно наказывать таких работодателей и штрафовать их. Они также должны проверить, с какими документами они работают», – сказал он.

Г-н Кефалас также упомянул выплату страховки. Как он отметил, многие работодатели эксплуатируют своих сотрудников и несмотря на кризис здравоохранения не платят им выплаты на социальное страхование.

«Как и во время любого кризиса, мы наблюдаем закономерности, которые продолжается, мы наблюдаем эксплуатацию работников работодателями, которые нарушают права трудящихся, принуждая сотрудников к не оплачиваемому отпуску, или переводя их на ротационную схему работы. Вещи, которые не должны происходить во время кризиса», – сказал г-н Кефалас. И добавил: «Профсоюз принимает меры для защиты работников».

«Мы принимаем меры, мы не останавливались в нашей работе все эти годы. Мы ходим в магазины, разговариваем с нашими коллегами и осуждаем любого работодателя, который не соблюдает гигиенические меры, нарушает трудовые права, не платит или незаконно увольняет. К сожалению это не очень помогает, так как имеется как минимум несколько желающих на каждое рабочее место и это позволяет работодателям не ценить и не заботится о своих сотрудниках», – заключил он.