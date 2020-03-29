Канадец изобрёл «пандемический вентилятор»

29.03.2020, 20:42, Разное

Posted on Saturday, March 28, 2020

Находящийся ныне на пенсии доктор по части респираторных заболеваний Джон Струпат (John Strupat) из онтарийского Лондона, нашёл потенциальное недорогое решение проблемы нехватки вентиляторов в Онтарио.

Дизайн своего изобретения он разместил на сайте с открытым кодом, сделав его доступным для всех.

Такое решение он принял после того, как ему не удалось всерьёз заинтересовать федеральное правительство Канады или Соединенных Штатов, поясняет телеканал СВС News.

С тех пор, как репортёры CBC News две недели назад впервые рассказали об изобретении Струпата, он получил массу писем и звонков от обеспокоенных работников здравоохранения, борющихся с болезнью на переднем крае.

Многие из них говорили, что по мере нарастания волны инфекции она может перейти в достаточно большое цунами, которое сокрушит систему здравоохранения.

Если коронавирус проявит себя в полную мощь, как в Италии или Испании, у Канады не окажется достаточно вентиляторов, чтобы справиться с ситуацией.

В Онтарио насчитывается примерно 12 аппаратов ИВЛ на 100 000 человек, что является одним из самых низких показателей по стране во время пандемии COVID-19.

Десятки людей, попадающих в группу риска, спрашивали доктора, могут ли они по его дизайну создать собственный вентилятор, некоторые интересовались, можно ли его купить у доктора, чтобы в случае необходимости принести его с собой в больницу. Особенно много звонков поступило из США.

«Каждый человек в любой точке мира может ознакомиться с дизайном аппарата и решить для себя, хочет ли он его изготовить. Или поделиться идеями по разработке с руководством своей страны

Его изобретение, по словам Джона Струпата, может быть изготовлено за $500. Нынешние промышленные аппараты стоят до $25 000.

Да, его вентилятор не обеспечит такой же уровень обслуживания, как те, что имеются в госпиталях.

«Он будет работать три-четыре часа до того, как батарейки разрядятся, – пояснил изобретатель. – Но, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл быть на этом вентиляторе, чем вообще без какого-либо», – заключил он.

Фото CBC News.