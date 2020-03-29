«ДомаБабушкинская» и «ДомаДедовская»​: метро изменило названия станций из-за COVID-19

29.03.2020, 20:42, Новости дня

Коронавирус особенно опасен для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Чтобы призвать пожилых людей не рисковать здоровьем и оставаться дома в разгар пандемии, московский метрополитен провел акцию. Две станции временно сменили название. «Домодедовская» Замоскворецкой линии стала называться «ДомаДедовская», а «Бабушкинскую» Калужско-Рижской линии переименовали в ДомаБабушкинскую».

Наклейки с такими названиями разместили на дверях станций. Коронавирус особенно опасен для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Смертность среди людей старшего возраста в некоторых странах достигает 20%. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на нахождение на улице без необходимости людей старше 65 лет.

С 25 марта в Москве отменен бесплатный проезд для пенсионеров и нескольких других льготных категорий. Однако 63 тысяч человек пытались проехать по отключенным социальным картам.

Утром 29 марта столичные власти сообщили: нагрузка на метро снизилась на 67%, на наземный транспорт – на 55%.

В столице с 28 марта закрыты непродовольственные магазины, заведения общепита, парк. А вот московские ярмарки выходного дня работали и после начала ограниченного карантина, что разгневало многих жителей столицы.