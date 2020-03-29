 

«ДомаБабушкинская» и «ДомаДедовская»​: метро изменило названия станций из-за COVID-19

29.03.2020, 20:42, Новости дня

Коронавирус особенно опасен для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Чтобы призвать пожилых людей не рисковать здоровьем и оставаться дома в разгар пандемии, московский метрополитен провел акцию. Две станции временно сменили название. «Домодедовская» Замоскворецкой линии стала называться «ДомаДедовская», а «Бабушкинскую» Калужско-Рижской линии переименовали в ДомаБабушкинскую».

Наклейки с такими названиями разместили на дверях станций. Коронавирус особенно опасен для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Смертность среди людей старшего возраста в некоторых странах достигает 20%. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на нахождение на улице без необходимости людей старше 65 лет.

С 25 марта в Москве отменен бесплатный проезд для пенсионеров и нескольких других льготных категорий. Однако 63 тысяч человек пытались проехать по отключенным социальным картам.

Утром 29 марта столичные власти сообщили: нагрузка на метро снизилась на 67%, на наземный транспорт – на 55%.

В столице с 28 марта закрыты непродовольственные магазины, заведения общепита, парк. А вот московские ярмарки выходного дня работали и после начала ограниченного карантина, что разгневало многих жителей столицы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Путин: новейшее российское оружие обесценило любую ПРО

03.03 / Яшина могут уволить из красносельского Совета депутатов

08.03 / В Зеленограде задержан виновник поножовщины на дороге

18.03 / Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

17.03 / Дело Гандзюк. Левина взяли под стражу

10.02 / Посол Италии: вся Россия производит сильное впечатление

05.02 / Российские эпидемиологи прибыли в Пекин

17.02 / Йорг Форбриг: налицо открытое столкновение между Беларусью и Россией

18.03 / Число заболевших коронавирусом в России выросло до 147

26.03 / Бамбук назван лучшим комнатным растением, которое поглощает токсины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска